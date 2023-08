Siboldi no ve favorito de cara al Clásico Regio en Lesgues Cup

Monterrey, Nuevo León. Tigres accedió a los octavos de final de la Leagues Cup tras derrotar al Vancouver, donde protagonizará una edición más del Clásico Regio, hecho que puso feliz a Robert Dante Siboldi.

El técnico charrúa no ve un claro favorito en esta llave, la cual esperaba no medirse ante los albiazules sino hasta más delante de la competencia.

“Estos partidos no se puede hablar de favorito, las experiencias que hemos tenido, no se puede calificar a un favorito. Es un torneo internacional y el que aproveche mejor las oportunidades seguirá avanzando y esperemos ser nosotros. Ahora enfrentamos a Rayados, una gran satisfacción para la gente, en Monterrey, lo que vive y lo que siente en este tipo de partidos y me hubiera gustado encontrarnos más adelante, pero nos toca aquí”, comentó.

Respecto al pase contra el Vancouver, el uruguayo dejó en claro estar satisfecho, pese a no haber sido su mejor actuación en lo que va del certamen.

“Me deja con satisfacción, seguimos avanzando, no fue nuestro mejor partido, fue complicado, el rival sabe lo que juega, intentó esperarnos, contragolpear y padecimos eso en el primer tiempo, en un contragolpe nos hacen el gol. No fue nada fácil, pero muy satisfecho por la actitud de los muchachos”, agregó.

Elogios a Nahuel y Gignac

Por último, el experimentado se mostró más que orgulloso de dirigir a André Pierre-Gignac y Nahuel Guzmán, ambos piezas claves del boleto a la siguiente fase en el cuadro felino, llenándolos de elogios.

“Qué puedo decir que ya no sepan de André y Nahuel y el resto de compañeros, en las aéreas se pierden o se ganan los partidos. Hoy Nahuel fue fundamental en el partido y penales y André hizo el gol. Tenemos la tranquilidad que Nahuel iba a atajar una y que nosotros debíamos ser contundentes y lo fuimos. Es un gran orgullo ver cómo juegan cada partido, nunca bajando los brazos y es el orgullo y la satisfacción que tengo”, añadió.

El ariete francés fue el autor del único tanto felino en el duelo, mientras el cancebero atajó un penal, que sirvió para dar tranquilidad a una serie que terminó llevándose el conjunto regio.