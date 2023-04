Siboldi no respetará jerarquías en Tigres

Monterrey, Nuevo León. Tigres presentó a Robert Dante Siboldi cómo su nuevo técnico en calidad de “bombero”, y que de primera intención dejó en claro que no respetará jerarquías. El charrúa no se “casará” con ningún futbolista y mandara al campo de juego al que considere, mejor esté, sea quien sea.

“El que mejor esté va a jugar, el que tenga deseos y ganas de ganar va a jugar, yo no tengo compromiso con ninguno, va a jugar el que yo vea que está para jugar. También es importante como se plantee el rival pero también podemos jugar lo más cerca posible de bien para sacar el resultado, el del jueves y el del domingo”, confesó durante la conferencia a su presentación.

Asimismo, aseguró no ser un “mago” para implantar su idea de manera rápida y en tan corto tiempo, dando también su reacción al toparse con un equipo que suma cuatro derrotas consecutivas y que por dicha situación, priorizará los resultados antes de las formas.

“¿Cómo lo encontré? Lo normal, en un duelo, logrando pasar el duelo de un partido que no se mereció perder, genera impotencia, pero ganas de salir adelante con el deseo de retomar los primeros lugares, eso fue lo que vi ¿Mi sello? No soy mago, no se puede implementar de la noche a la mañana, apelar a la capacidad y talento que hay en el equipo.

El equipo a diferencia de mi filosofía de juego, dónde priorizo las formas, el ganar mereciéndolo sera aparte, es ganar a como de lugar, imponernos en el campo con determinación”, agregó.

Por otro lado, el sudamericano confía en su experiencia para sacar del bache a los felinos, actualidad que no se compara en nada con el descenso que vivió con la casaca auriazul en la década de los noventas.

“Básicamente todos los equipos atraviesan por momentos de altibajos, hoy nos toca estar en este bache, en mi experiencia lo hice como jugador, pasando a esta etapa de volver a las bases, con mucha humildad cuando se estan en las buenas, hay que trabajar y entrenar, no tenemos el tiempo y hay que apegar alas capacidades.

Estoy seguro de mi experiencia en estos momentos difíciles, que créeme no fue tan difícil de cuando me tocó pelear el descenso, eso si fue dificil y no nos alcanzó. Después ahora como entrenador, apegarnos al bagaje de ese aprendizaje para los muchachos y darles experiencia, hoy son otros tiempos y vana asumir con carácter las circunstancias que nos toca vivir”, dijo.

Siboldi estará por lo que resta del semestre como técnico en el banquillo regio y aunque su permanencia depende de los resultados que logre sacar, la propuesta por Nuno Espírito Santo es real y existe, siendo el candidato nato Lara tomar las riendas a partir de mayo.