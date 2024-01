Siboldi no descarta renovación larga con Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres atraviesan un gran momento en este Clausura 2024 y mucho ha tenido que ver Robert Dante Siboldi, quien parece estar haciendo méritos de cara a una renovación.

El técnico charrúa comentó estar feliz con su presente felino, sin embargo, está abierto a negociar una extensión de contrato siempre y cuándo cumpla en este semestre.

“Encantado, sin duda estoy feliz en el club. Si bien se hizo contrato por un año era para que me conocieran, en tres meses no contesta ves a alguien. No sabían cómo trabajábamos porque prácticamente ni entrenábamos, ya pasó el reino largo, se llegó a una final, se inicia otro y vamos bien, por buen camino, entonces, en mi estaban que me conocieran,cómo me llevo con el grupo y como soy en el día a día.

Si las cosas se dan y la directiva está conforme, seguiremos, el tiempo que sea necesario. En el momento en el que yo no sume al club, daré un paso al costado”, mencionó.

El uruguayo llegó de emergencia para el Clausura 2023 y con sólo tres meses se hizo de dos títulos en su haber (Liga MX y Campeón de Campeones).

En medio de esos trofeos, renovó por un año el vínculo, mismo que le restan escasos cinco meses para vencer y aunque no han habido charlas con Mauricio Culebro, todo se encamina a otra ampliación.