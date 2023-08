Siboldi no apuesta por refuerzo “bomba” en Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya están pensando en un posible refuerzo para cubrir la baja de Nicolás López, fichaje el cual no sería de alto calibre o llamado “bomba”, al menos así lo dejó en claro Robert Dante Siboldi.

El técnico charrúa estuvo de acuerdo junto con Mauricio Culebro, quien anteriormente había dicho que no está en planes buscar un jugador “top”, yendo por alguien que aparte de ser bueno no rompa el vestidor.

“Conmigo eso no va, el tema de la bomba, necesitamos un jugador diferente en el plantel, que tenga cualidades y el talento en lo futbolístico. Y después el tema que no es menor a parte de lo futbolístico, es el comportamiento en el vestidor; que también sea una persona como las que están.

Y es que a veces llega gente que no conocemos y pueden resquebrajar el vestidor; más que bomba queremos a un jugador que tenga capacidad y con proyección de mediano a largo plazo”, confesó en conferencia de prensa.

Asimismo, el uruguayo aclaró la salida del “Diente”, hecho que pasó más por temas personales ya que jamás pensaron en desprenderse de sus servicios pero la oferta inesperada de León, dio pie a buscarle más actividad que en los auriazules sería difícil tener.

“Nico siempre entró en planes pero está la situación de lo personal, yo siempre hablé con ellos y si están en un lugar hay que sentirse cómodos. Nico asumió el rol en su momento de ser un revulsivo y entrar en el segundo tiempo para marcar diferencia, a veces con productividad y a veces no, es la verdad. Pero de la jerarquía y capacidad y trayectoria de él no se puede pensar solamente que está para 15 o 20 minutos, ni él quiere eso ni nosotros tampoco. Pero tenemos un plantel vasto, no es el único jugador del plantel, tenemos que buscar acomodarlo y darle minutos a todos, surge esta posibilidad de León, no es que buscamos a ellos para que se fuera, no buscamos que él se fuera, surgió la invitación, él habló con la directiva y ellos me preguntaron a mí; en mi caso le di luz verde para que pudiera seguir en un equipo donde tuviera más minutos y fuera feliz.

Si me preguntas al inicio de torneo Nico no estaba en planes de que saliera, al menos hasta diciembre cuando se acaba su contrato, pero surgió esta invitación de León hacia él y se dio la posibilidad de jugar donde tuviera más minutos, no es porque no lo quisiéramos, al contrario, nos costó, a mí en lo personal me costó”, agregó.

López salió de la Sultana del Norte tras tres años y medio en venta definitiva hacia el equipo del ‘Bajío’ (hasta el 2025). Se fue con tres títulos (Concachampions 2020, Cl2023 y Campeón de Campeones 2023), además de un título de goleo individual (Ap2021).