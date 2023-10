Siboldi llena de elogios a Lainez y confía en que aún le resta para mostrar su potencial

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres rescataron un punto valioso ante Pachuca con Diego Lainez brillando como jugador importante, hecho que no pasó desapercibido por Robert Dante Siboldi.

El técnico charrúa reconoció al mexicano, quien cada vez muestra mejor talento y confía en que aún le queda “techo” para ser la figura que todos esperan.

“Va en camino, tiene el techo más alto, tiene más para dar, eso es muy notorio, va creciendo y va brillando porque está jugando para el equipo y cuando eso pasa lo individual resalta, falta mucho para dar y va a seguir creciendo Tiene la facultad de jugar por las dos bandas, dependiendo del rival o circunstancias de juego, tratamos de buscarle opciones para que pueda sacar ventaja, él está jugando para el equipo, hace mucho desgaste en ayudar a los laterales, es muy loable el trabajo que hace tanto a la ofensiva como a la defensiva”, comentó post partido.

El ex América ha mostrado mejores números en su segunda campaña como felino, donde lleva dos anotaciones y en este último encuentro provocó el penal con el que abrieron el marcador en la ‘Bella Airosa’.

Ante Mazatlán y Toluca en jornadas anteriores, brilló con regates y su encare de a poco va siendo fundamental en la ofensiva regia, por lo que el entrenador le da voto de confianza con más minutos en el campo, sumando ya cinco juegos de titular en la actual temporada.

En cuanto al partido contra los hidalguenses, el uruguayo reconoció como justa la paridad y más en una plaza donde suman nueve años sin ganar.

“El empate es justo, ellos también tuvieron sus opciones, veo que el segundo tiempo tienes más la pelota pero no el control, jugaron más en media cancha que en el primer tiempo, el arquero tuvo muy destacada actuación; Nahuel estuvo bien también hoy, fue justo el empate y a lo mejor se queda la sensación de que ellos tuvieron más la posesión en el segundo tiempo pero jugadas donde Nahuel hubiese sacado no recuerdo, me hubiera gustado ganar pero el empate es justo”, dijo.