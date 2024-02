Siboldi, inconforme tras castigo por agresión a Ditta: Acato la sanción, más no la comparto

Monterrey, Nuevo León. Robert Dante Siboldi salió a dar la cara tras su sanción por agredir a Willer Ditta por parte de la Comisión Disciplinaria, castigo del cuál está inconforme pero sí acatará lo recibido.

El técnico de Tigres ofreció disculpas a su cuerpo técnico y jugadores por lo ocurrido, recalcando que nunca quiso agredir a nadie, además de que es su debut en esta clase de situaciones y aprendió la lección.

“Lo que me corresponde es aclarar lo del partido contra Cruz Azul, primero que nada quiero que quede bien claro que nunca quise agredir a nadie, mi postura desde que empezaron los forcejeos y el conato fue de querer intervenir para separar y calmar, mi error es meterme, no debí haberme metido ni salir de mi zona, invadido la cancha, es imposible, soy muy pasional, trato de apaciguar y calmar, no me fijé en eso, no recordé que no podia invadir la cancha, quería calmar a los jugadores como Sepúlveda, a quien le ofrezco una disculpa que lo abracé un poco de más. Después veo que Ditta está enojado y quiero calmarlo, no se puede, se vuelve a generar otro conato y ahí participo, busco intervenir para ayudar a calmar pero di un paso largo, quedé con un pie de apoyo y me desestabilice, agarré de Rotondi y no me caí de milagro con la intención de apasiguarlo.

Por otro lado, ofrecer disculpas al club, al cuerpo técnico, jugadores, no por lo que pasó sino lo que viene, ofrecer disculpas a mi afición porque no voy a poder estar en mi lugar de trabajo y es lo que más me molesta, acato el castigo de la Comisión Disciplinaria, no la comparto pero la acato como miembro del fútbol mexicano pero no siento que haya hecho nada malo, algo que perjudicar o agredir a alguien, simplemente es un aprendizaje para mi, lección aprendida”, confesó de manera arrepentida el sudamericano.

Bajo esta misma línea, Siboldi dejó en claro que vivió unos días terribles, además de que no sé explica el fuerte prejuicio hacia su persona, pues considera que se le trató como su fuese delincuente.

“No me imaginaba que viviría esta semana esto, me siento un poco, sin palabras si describir todo lo que siento, porque ningún momento se me pasó por la mente agredir a alguien, después de la semana parecía que hubiera sido un delincuente, que me tenía que ir a la cárcel del Salvador, acusándome como si hubiese matado a alguien en un partido ¿por qué se hizo esta película? ¿Por qué se derivó a inventar cosas? me siento triste y en deuda pero con mi afición e institución, directiva y jugadores y cuerpo técnico que nos toca vivir esta situación que no estaba en planes”, dijo.

El técnico felino no estará en los próximos tres encuentros de Liga MX, empezando este fin de semana contra Atlas, después Juárez y Toluca, regresando hasta con América para marzo en el Estadio Azteca.