Siboldi impondrá las formas para asegurar pase ante Vancouver

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres se dejarán listo para cerrar su llave ante el Vancouver Whitecaps por la Concacaf Champions Cup, serie en la que Robert Dante Siboldi impondrá las formas en busca de ganar.

El técnico charrúa aseguró que no le agrada mucho el termino “ganar como sea” y querrán salir por el triunfo jugando bien y deleitar a la afición en propia casa.

“En lo personal siempre he dicho que me importan las formas y me refiero a que el equipo juegue bien porque siempre que juegue así estaremos más cerca de ganar. Sin duda los partidos se plantean diferentes y te hacen cambiar lo planeado, el rumbo del partido o un gol tempranero, después cómo se vaya dando el juego, tomaremos esas decisiones que siempre decimos que jugamos a ganar, para jugar bien y para ganar.

El hecho que se diga de “cualquier manera”, no me gusta, porque se presta a malas interpretaciones, siempre tratamos de ganar mereciendo y controlando el juego y creando jugadas de gol, siendo contundentes y sólidos atrás, eso nos gusta pero el rival de enfrente es bueno, juega bien”, mencionó.

Por otro lado, no se dejarán llevar por el gol de visitante marcado en suelo canadiense, siendo este el primer criterio de desempate en dado caso de un marcador sin goles en el ‘Volcán’.

“Entiendo que el gol de visitante es para cuando el rival no salga atrás y salga proponer, no estamos pensando en eso, estamos pensando ganar,estamos en casa ante nuestra gente y queremos darle una satisfacción, pensamos en ganar en el partido de mañana, sin pensar que pueda ser una ventaja es un empate y queremos ganar en casa”, añadió.

Los felinos tratarán de sellar su boleto la tarde del miércoles en punto de las 19:00 horas en el ‘Uni’.