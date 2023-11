Siboldi desmiente a Lichnovsky y da el por qué salió de Tigres

Monterrey, Nuevo León. Rober Dante Siboldi salió al quite tras las polémicas declaraciones de Igor Lichnovsky, en las que el zaguero chileno aseguró que su salida del Cruz Azul se debió a temas de gustos, algo que dio a entender haberse repetido en su estancia con Tigres.

El estratega felino confirmó que nunca hubo mala comunicación con el futbolista, a quien siempre se le dio la atención incluso cuando no estuvo contemplado por el primer equipo; añadiendo que la razón por la que salió del club regio fue por el cupo de extranjeros.

Cabe destacar, que el actual defensor del América, habló en entrevista con el ex futbolista Ricardo Peláez hace un par de semanas atrás, en el que dio su verdad del cómo y por qué salió del cuadro cementero, entre las cuales, previo a su corta aventura en Arabia Saudita, señaló haber tenido ya una oferta oficial para un equipo en la MLS de Estados Unidos; hecho que Siboldi negó por completo. “Te tenemos un equipo en los Estados Unidos“, habría dicho el técnico en aquella ocasión.

“Es difícil el tema de Igor, nunca le dije que tenía un equipo para él en la MLS, eso no es cierto. Ni va le dije que no entraba en planes, aquí no se le dijo que no entraba en planes, aquí era el cupo de extranjeros y teníamos que decidir en qué posición había sobrecupo y fue en la defensa por eso fue la decisión, no fue mía sino hablada con varias reuniones el tema con respecto al reglamento, por tema de federación, sino hubiera eso Igor seguía en mi equipo.

No fue un gusto ni porque a mí se me cantara, jamás tuve nada de mala comunicación ni nada, fue un trato cordial, inclusive se le dió un trato excelente cuando se le notificó que sería dado de baja por el tema de reglamento. Hasta el último día se le dio atención, la directiva le buscó equipo por todos lados y él siempre nos respondió con negativa hasta que apareció América, y aceptó. Hasta el último día se le dió la atención porque siempre dijimos que él debió estar bien física y futbolísticamente porque a dónde vaya tenía que rendir bien, esa fue la comunicación con él, no entiendo por qué, a lo mejor entendió mal o si en algún momento le di a entender en alguna conversación que no me gustaba, no es cierto”, dijo de forma tajante el entrenador sudamericano.

Igor salió para este inicio de Apertura 2023 por reglamento en los No Formados en México, bajando la taza de incorporaciones en los clubes de la Liga MX y obligando al andino a marcharse. Apareció la propuesta del América, que en poco tiempo se ganó el corazón azulcrema de la afición.

Bajo esta misma línea, el andino está muy cerca de ser adquirido de manera total por las águilas, quienes se encuentran a tan sólo 60 minutos de hacer válida la opción de compra obligada y negociada con su similar regio.