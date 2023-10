Siboldi desconoce la falta de protagonismo en Cruz Azul tras título en 2021

Monterrey, Nuevo León. Cruz Azul visita a Tigres en esta siguiente fecha 13 del Apertura 2023, siendo antepenúltimo de la clasificación, actualidad que sorprende mucho a un viejo conocido de la institución capitalina como lo es Robert Dante Siboldi.

El técnico felino argumentó desconocer la falta de protagonismo que la ‘Máquina’ lleva desde haber obtenido el título en el Guardianes 2021, enfocando un poco la problemática hacia la parte directiva.

“No es yo quien lo tiene que decir, quizás en la primer pregunta en el modelo de negocio hay parte de respuesta. Algo pasó que allá no pudieron ser más protagonistas, sin duda al plantel no lo conozco, es diferente, es un plantel nuevo y esa fue la elección que tuvo la directiva en su momento de tomar un giro y sacar sin tener la precaución de no tener los reemplazos. Salieron jugadores importantes que eran referentes; creo que aquí (Tigres) eso no se está tratando así, es un cambio generacional paulatinamente y eso es fundamental porque sino el proceso se corta, se irrumpe y el equipo viene en caída.

Eso le ha pasado a Cruz Azul, lamentable porque es una gran institución, de las importantes del fútbol mexicano y al no tener la experiencia por parte del directriz, creo que hoy ha pagado el equipo y lamentablemente esté donde esté pero no me enfoco en lo que puedan hacer ellos, estoy ocupado y demanda mucho tiempo lo que podamos hacer”, explicó.

Cabe destacar, que el uruguayo renunció un torneo antes al campeonato celeste tras haber sido eliminado en semifinal frente a Pumas; no obstante, parece que los papeles cambiaron pues mientras el estratega logro campeonar de nuevo, los de la ‘Noria’ volvieron a la calle de la amargura con solamente dos calificaciones directas y un par de Repechajes en casi dos años.

No sé confía de la estadística

Pese al mal momento que atraviesan los capitalinos, para Siboldi no es sinónimo de confianza y menos al tener un registro de nueve años sin vencer a los cruzazulinos en territorio regio, estadística que poco le importó al técnico.

“Son estadísticas, a veces se da, no ha ganado en esta cancha y son estadísticas para eso sirven para simple información pero mañana requiere de lo que nosotros hagamos, el rival es importante y tiene buenos jugadores y creemos que ha ganado partidos en lo individual, creemos que nosotros podemos sacar ventaja”, agregó.

Desde el 18 de octubre del 2014 que la ‘U’ no vence a su similar capitalino, aquella vez con la solitaria anotación de Gerardo Lugo por la fecha 13 del Apertura de dicho año. A partir de ahí, suman 5 derrotas y 5 empates en el ‘Uni’.