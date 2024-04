Siboldi descarta persecución arbitral contra Tigres

Monterrey, Nuevo León. Luego de haberse dado el veredicto por parte de la Comisión Disciplinaria hacia Tigres y Nahuel Guzmán, el técnico felino, Robert Dante Siboldi, negó por completo algún tipo de persecución contra ellos.

Al experimentado le dolieron las opiniones externas que salieron durante la resolución, en especial la de ex jugadores, entre ellas la de Luis Hernández a quien duramente le respondió.

“No sé si hay persecucion pero sí que creo que este equipo ha generado en estos años mucho malestar, estaban esperando un tropiezo para agarrarse de eso y aprovechar. A veces el aficionado que no conoce puede opinar esas cosas, ustedes mismos, a veces.

Lo que más duele son los ex (jugadores), que opinan con una libertad sin conocer, saben lo que pasan en los campos y en el entorno, y a veces opinan con total libertad porque no hay nadie que los pueda castigar, “todos tenemos un muerto en el ropero, y hay muchos de los que hablaron que tienen más de uno y se aprovecharon de eso, quiero pensar que no hay persecución pero sí un malestar por el logro de ellos a lo largo de los años”, confesó tajantemente el entrenador.

El famoso “Matador” habría declarado que Guzmán no merecía estar en la Liga MX por sus constantes incidencias, calificándolo de “idiota”.

Por otro lado, ya dándole la vuelta a la página, el uruguayo ya piensa en Necaxa, rival directo por un puesto a Liguilla,al cual afrontarán con bajas importante por lesión y suspensión.

“Vamos a enfrentar a un gran rival, que nadie daba por ellos al principio, gran trabajo de Fentanes, jugadores comprometidos y han sacado resultados difíciles y estar en instancias de Liguilla, definiendo puestos, será un juego difícil y disputado.

Tenemos varias bajas, estamos viendo quien está mejor para el partido de mañana, no es momento de dosificar”, culminó.

Los ausentes para dicho cotejo son: Guido Pizarro, Nahuel Guzmán (ambos por recuperación); Diego Lainez y Diego Reyes (por lesión), además de Javier Aquino y el mismo Siboldi (suspensión).