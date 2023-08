Siboldi deja en duda permanencia de Nico López en Tigres

Monterrey, Nuevo León. La baja de Nicolás López en Tigres es algo de lo que Robert Dante Siboldi parece desconocer, aunque dejó abierta la salida del ariete charrúa.

El técnico uruguayo señaló que mientras el mercado de fichajes siga en curso, todo puede pasar y no sólo para el delantero sino para cualquier elemento del club. Asimismo, confirmó que la prioridad de la dirigencia felina es darle cupo a Igor Lichnovsky en otro equipo.

“No tengo conocimiento, habrá salido en los medios pero por parte del club no se ha hablado nada oficial. No es que no esté la posibilidad porque nunca se sabe, mientras estén los tiempos del cierre de registro su posibilidad de salir, no sólo de Nico sino de cualquiera, está abierto siempre sea para mejorar el plantel.

La directiva está trabajando en eso, principalmente en lo de Igor que todavía no se ha podido reubicar, la preocupación de la directiva es ubicar a Igor para que siga a su carrera, sigue siendo parte del club, no está dado de alta por la necesidad de reducir el cupo de extranjeros. De lo demás todo puede pasar, no está en mi cabeza, mientras esté abierta la posibilidad en los registros todo puede pasar, la realidad es esa”, confesó en conferencia de prensa.

Fuentes cercanas confirmaron que el “Diente” permanecerá hasta diciembre con los regios, y es que aunque el León parecía estar interesado en sus servicios, el sudamericano optó por quedarse hasta diciembre, cuando acabe su contrato con los auriazules.

Sin confiarse ante el Vancouver

Por último, el experimentado reconoció un buen balance en lo que va de Leagues Cup, no obstante, en esta ronda de 32 será a matar o morir ante un rival que saldrán a liquidarlo, pues no quieren andar “sufriendo” al final.

“El balance hasta el momento es positivo, después de la primera etapa del torneo, se ganaron los dos juegos ante rivales que juegan bien con su idea de juego muy clara, que tienen buenos planteles. De lo otro es tratar de seguir mejorando lo que venimos haciendo, ser más sólidos en defensa y aprovechar las oportunidades que se generan.

Esa es la asignatura pendiente, no terminar los partidos ajustados, aprovechar las oportunidades, este rival lo dio vuelta en los últimos 5 minutos, no hay que esperar hasta el final y si tenemos la posibilidad de poder concretar, aprovechar porque es un equipo que no se entrega nunca, al ser eliminación directa son finales”, agregó.