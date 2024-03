Siboldi confirma a Gignac para el juego ante Orlando City

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres están listos para jugarse la vida ante Orlando City por la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup con una gran noticia.

En palabras de Robert Dante Siboldi, el delantero francés, André Pierre-Gignac, sí estará para jugar la noche del martes tras dejar atrás un duro golpe en su rodilla derechas, sufrido el fin de semana contra América. “André está apto y listo para jugar mañana”, confesó el experimentado.

A su vez, el experimentado consideró que se debe afinar en la contundencia pese a que se viene haciendo un buen funcionamiento, esto con el fin de que no ocurra lo mismo que ante las ‘águilas’.

“Los últimos resultados no han sido los que hubiéramos querido pero siempre tiene un saldo positivo y negativo, no han sido favorables pero lo positivo es que hemos ido mejorando, me quedo con el primer tiempo de Toluca, el gran partido que hicimos contra América pero la pelota no quiso entrar.

Lo que ha faltado es pegar, definir, concertar; contra América tuvimos mucha generación de juego y llegadas pero nos faltó la precisión, la tranquilidad o serenidad de meterla en el arco, definir; el partido con América es un reflejo de lo que nos puede pasar contra Orlando, tenemos que golpear al momento de hacer el gol para tener un partido redondo”, dijo.

Por último, habló Fernando Gorriarán quien consideró de vida o muerte el próximo cotejo en la competencia internacional, donde deberán de ganar sí o sí para evitar un fracaso.

“Siento que es un partido de vida o muerte, es matar o morir, no hay mañana, es el partido mas importante y trataremos de acatarlo de la mejor manera,será complicado pero tenemos nuestras armas, está convencido del objetivo que ya era un partido clave”, finalizó.

Los felinos están empatados sin goles ante los estadounidenses, quienes con un gol en territorio auriazul, pondrían en predicamento la estadía regia en el certamen.