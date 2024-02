Siboldi arremete contra el arbitraje: Las jugadas dudosas son para el rival

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres dejaron escapar puntos ante Pumas, dejándose empatar tras ir 2-0 arriba. Sin embargo, para Robert Dante Siboldi, este juego fue la gota que rebasó el vaso respecto al arbitraje.

El charrúa confesó que ha venido notando en los más recientes cotejos, que las jugadas dudosas son favorables al rival, arremetiendo duramente a la decisión del VAR en este cotejo contra los capitalinos, pues considerando más anulado el gol a André Pierre-Gignac.

“He notado últimamente que las jugadas dudosas contra nosotros son para el rival, a mí no me queda claro en el gol de André, no hay una toma clara de la mano, no veo por ningún lado donde hay un contacto en el brazo y hasta eso estamos viendo las dudosas son para el rival”, mencionó post partido.

En cuando al resultado, el uruguayo quedó inconforme y añadió que ante su equipo, los contrincantes lo juegan ser va del cien por ciento sino es que a la perfección.

“No estamos contentos ni conformes, fue un partido bueno, muy parejo, supimos aprovechar en el gol lo que veníamos ganando por las bandas, nos fuimos al frente, el equipo no se echó atrás, buscamos el segundo, lo conseguimos y de repente nos quedamos un poquito, esa es la sensación de no quedarnos conforme.

Eso lo tenemos claro y lo saben; siempre, de local o visitante, nos juegan al 120 por ciento, cada jugada la aprovechan.Lo tenemos claro hay que buscar variantes y por eso hay jugadores en cada posición disputando el lugar, entonces sin duda que contra nosotros siempre tratan de dar el máximo”, agregó.

Por último, el experimentado no achacó la paridad a los cambios realizados, pues después de la entrada de Gignac y Luis Quiñones, los del Pedregal emparejaron el marcador.

“No creo que hayan mermado, los cambios son para mejorar el funcionamiento, no va para mí, el empate de Pumas no fueron por los cambios, no puedo adjudicar que nos hayan empatado por eso”, finalizó.