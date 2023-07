Siboldi apela a que puntos perdidos al inicio pueden repercutir al final del torneo

Monterrey, Nuevo León. El empate no presupuestado ante Puebla dejó intranquilo a Tigres, quienes no pudieron presentarse como debieron ante su gente para presumir su campeonato.

Y es que al menos en palabras de su técnico Robert Dante Siboldi, los libros perdidos en este comienzo de certamen pueden repercutir al final. Además, fue un juego de grata enseñanza para el sudamericano.

“Somos conscientes que los puntos que dejamos ir al principio nos repercuten al final, ya sea al no entrar en los primeros cuatro o dentro los primeros ocho, cada juego es una disputa a muerte.

Estamos apenados por no ganar, tristes porque no se nos dio el resultado, pero vamos por ese camino. Es un partido donde te deja mucha para analizar, mucha enseñanza en cuestión de cómo nos vamos a enfrentar a este tipo de rivales, en base a sus capacidades. La sensación más importante es que el equipo nunca bajó los brazos, y a pesar de no tener la contundencia deseada se generaron muchas situaciones de gol”, comentó en conferencia de prensa.

Por otro lado, el charrúa habló de la lesión de André Pierre-Gignac y confía plenamente en Nicolás Ibañez para reemplazarlo de buena manera, aportando con un gol en su primer juego son el francés.

“Lo de André ya tenía ese golpe, venía arrastrándolo hasta que llegó el punto de no aguantarlo; no sé cuanto tiempo de recuperación pero será unos días, tenemos a Nico Ibañez, hoy tuvo sus opciones, su gol, ¿Qué hubiéramos querido? Que haga un par de goles más pero estuvo ahí, no entraron pero seguro que Nico con más ritmo de juego en otras circunstancias las metía, estoy seguro que él nos va a dar mucho durante el torneo”, agregó.