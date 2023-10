Siboldi apela a naturalizados destacables en Selección, pues le quitan lugar al mexicano

Monterrey, Nuevo León. El tema de naturalizados en Selección Mexicana sigue dando de qué hablar y más con lo ocurrido con Julián Quiñones, quien a partir del día martes es oficialmente ciudadano mexicano, situación a la que opinó Robert Dante Siboldi.

El técnico de los Tigres argumentó que no está en contra pero sí se siente desacostumbrado, pues en su país natal no ocurre eso. Además, recalcó que para un naturalizado deberá destacarse más, pues le quitan lugar a un nacido en el país.

“Con los naturalizados, te la cambio en la mentalidad, desde que llegué a México siempre he pensado que tengo que hacer algo diferente porque le estoy ganando un lugar a un jugador mexicano y en la selección igual, tiene que ser alguien que esté mejor de quien está, no estoy en contra de ello (naturalización), no estoy acostumbrado porque en mi país de origen no se utiliza eso.

Pero en todos los países manejan esa posibilidad; sí creo y tengo esa idea que desde que llegué a México tengo que destacarme, hacer algo más y mejor que alguien más porque estoy desplazando a un jugador mexicano, tenía que ser competitivo, y pienso lo mismo que para un jugador de la selección”, mencionó.

Quiñones estará apto para ser convocable a partir de la próxima fecha FIFA de noviembre durante la Concacaf Nations League, así como un duelo amistoso en diciembre contra Colombia y con amplias oportunidades de convertirse en el segundo no nacido en el país en vestir la casaca tricolor en los más recientes tres años, junto a Rogelio Funes Mori.