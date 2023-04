Siboldi ante León priorizará el triunfo sin gol en contra

Monterrey, Nuevo León. La idea está clara para Robert Dante Siboldi y sus Tigres en esta ida de semifinales por Concachampions, y esa es salir por el triunfo sin recibir gol en contra.

El técnico charrúa fue conciso y destacó que uno de los objetivos primordiales será emular lo realizado ante Motagua en cuartos, dónde accedieron con el cero atrás de forma limpia a sabiendas que contra la ‘Fiera’ no será nada sencillo.

“León es un buen equipo, por algo viene en los primeros sitios de la tabla en Liga y está disputando estas instancias. Nadie les regaló nada, llegó con lo justo al igual que nosotros. Además de ser local, es la motivación que tenemos para enfrentar este partido. Venimos de tres partidos sin recibir gol, el equipo se está viendo mejor en lo defensivo y ofensivamente mejoramos con llegada, nos faltó contundencia.

Si nos vamos al último partido en Conca, hicimos 5 goles y es el objetivo, mantener el cero para ir a León sin haber recibido gol y buscar ganar con un marcador que nos de tranquilidad. No será fácil, pero lo importante es ganar y no recibir gol”, confesó en conferencia de prensa.

Por otro lado, Siboldi recalcó más el orden defensivo como una de las claves fundamentales para sacar la victoria la noche del martes.

“Cerrar espacios, presionar en zonas donde quedemos de acuerdo. La idea es, donde nos paremos, ser agresivos y tratar de quitarles la pelota rápido para no darle iniciativa, que haga su juego e intentar hacer el nuestro. Lo poco que entrenamos, se tocaron salidas, construcción y finalización. Lo que hicimos en entrenamientos llevarlo al partido. No perder el orden, no regalar espacios y estar siempre haciendo bien los recorridos, aspectos defensivos básicos. Comunicación desde atrás y las que tengamos aprovecharlas al máximo”, dijo.

El duelo entre felinos está pactado para las 20:00 horas del martes en el ‘Volcán’.