Siboldi admite mal juego de Tigres pese a triunfar contra Chivas

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres sumaron su segundo triunfo consecutivo del Clausura 2024 al derrotar a Chivas, resultado que pone feliz a Robert Dante Siboldi pero también consciente, que deben mejorar mucho.

El entrenador charrúa reconoció las ganancias debido a no jugar amistosos en su pretemporada, por lo que “sobre la marcha del torneo” irán corrigiendo los errores.

“Nos deja contentos con el triunfo pero ocupados por mejorar lo que sigue, esto recién empieza y aunque nos enjuagó un buen partido se sacó el resultado, no quiero decir que está acostumbrado el equipo porque será soberbia, pero sabemos que tenemos que seguir mejorando y vamos a hacerlo.

Son algunos de los detalles que tenemos que mejorar pero también entiendo porque no tuvimos un partido de preparación para observar o corregir esas cosas. Sobre la marcha y el torneo iremos mejorando, apoyados con videos y trabajar en lo táctico en esos tipos de aspectos”, mencionó post juego.

Bajo esta misma línea, el uruguayo admitió qué fue lo que no le gustó del encuentro ante el ‘rebaño sagrado’, conjunto que terminó felicitado por el experimentado ante tan complicado partido que pararon en el ‘Uni’.

“Lo que no me gusto es que no presionamos bien, salíamos hata mitad de cancha y no hilvanamos en la conducción, nos costó eso, cuando lo hicimos en pocas veces llegamos al arco y a veces abusamos un poco de la posesión en nuestra cancha, nos faltó tener calma y tranquilidad para jugar y descansar con la pelota.

Hubo momentos que entrando en ida y vuelta y eso no nos conviene ni con Chivas ni con ninguno. Son esos detalles lo que puedo decir ahora. No creo en la fortuna, Chivas tuvo sus opciones y más, pero eso lo verán con DT, nosotros hoy no tuvimos tanta llegada pero cuando tienes una jugada como la de Juan, eso te define el partido”, dijo.

En las próximas horas se estará definiendo la condición física de Javier Aquino, elemento que salió del campo cerca del final por una molestia la cual en primera instancia, según Siboldi, es un esguince.