Siboldi acusa al trajín de partidos tras la derrota ante Cruz Azul: Ellos juegan un torneo y nosotros dos

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres cayeron 1-0 ante Cruz Azul en su visita a la capital, resultado al cual Robert Dante Siboldi, achacó a la dura carga de partidos que han tenido en lo que va del año.

Cabe destacar que los felinos disputan la Concacaf Champions Cup, además del torneo doméstico, en el que iban invictos en ambos hasta la noche del sábado en la primera derrota del 2024.

“Me preocupa que no tenemos los tiempos para el descanso, para la recuperación. No tenemos semanas completas, estamos en dos torneos pero eso lo sabemos nosotros y pretextos no quiero poner, simplemente Cruz Azul juega solo un torneo y nosotros dos” señaló.

De igual manera, reconoció no haber sido su mejor encuentro en lo que va del certamen, acusando a la calendarización por tener cinco juegos de visitante en las últimas siete fechas de la competencia mexicana.

“La realidad es que hoy no jugamos bien y es el quinto partido que jugamos de visitante en siete fechas en el torneo local y hoy lo resentimos, Cruz Azul jugó bien su partido pero bueno, tuvimos algunas aproximaciones y chances, pocas, eso es lo que me preocupa”, dijo.