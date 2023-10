Siboldi acepta buen balance tras seis meses al mando de Tigres

Monterrey, Nuevo León. El técnico de Tigres, Robert Dante Siboldi, recién cumplió seis meses desde su llegada al club felino y en propias palabras del experimentado, considera un balance positivo.

El uruguayo dijo estar impresionado con lo conseguido en tan poco tiempo, sin embargo, está con la mentalidad de ir por más y no quedarse sólo con lo realizado, pues su puesto también depende de resultados.

“Para hacer un balance se me hace positivo, si me preguntas que a los seis meses estaría viendo esto, ganar tres finales que nos tocó jugar, no te hubiera creído. Es muy positivo el balance, muy feliz y motivado, tenemos un gran grupo de jugadores y que todos los días tenemos una sorpresa que siempre te saca de la monotonía, son muy imprescindibles desde los entrenamientos hasta convivencia, se generó un gran vestidor.

Hay lideres, jóvenes con hambre y todos están con el deseo de llegar a otra final y por un bicampeonato que para la institución sería muy trascendental, estoy feliz porque vemos como van evolucionando los jóvenes, siempre hay algo para mejorar y no puedes quedarte con la última versión, estarte actualizando, vivimos para el equipo, para la gente y directiva que siempre nos está apoyando”, mencionó.

Asimismo, y bajo esta misma perspectiva, el sudamericano destacó no priorizar una renovación de contrato aún, estando enfocado en poder mejorar una gran plantita que piensa en ganar más.

“El contrato se arregló por un año, era lo mejor en su momento por ambas partes y lo sigo pensando pero no significa que no quiera estar aquí muchos años, me motiva lograr tener la chance de poderlo hacer, no somos nosotros, ellos tienen la motivación y el anhelo de querer lograrlo y vamos a pelearlo hasta el final, es que yo no estoy pensando en lo que dura mi contrato queda claro, estoy enfocado en otras cosas como mejorar a los muchachos y como trabajar para que estén con más herramientas para más partidos, ideas futbolísticas, en eso estamos pensando”, dijo.

Los universitarios suman 16 triunfos, 9 empates y 6 derrotas en 31 juegos bajo el mandato de Siboldi, quien desde su primer partido el 13 de abril a la fecha, ya levantó tres títulos en su haber (Clausura 2023, Campeón de Campeones y Campeones Cup).