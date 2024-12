Sí son alternativas: Tato Noriega sobre Deossa, Montiel y Chávez como refuerzos

Monterrey, Nuevo León. La incorporación de Luis Reyes a Rayados abrió la puerta para cuestionar si habrá más refuerzos de talla internacional, algo que Jose Antonio Noriega, respondió.

El presidente deportivo del club, informó que se trabaja para ello y que nombres como los de Gonzalo Montiel (Sevilla), Nelson Deossa (Pachuca) y Ricardo Chávez ( Atlético de San Luis), están en análisis aunque sin nada concreto.

“Cuando hay cosas que sí son específicas no les voy a mentir, pero en estos casos sí. Si son nombres que están en una serie de otros nombres y pueden tener más o menos negociaciones abiertas y avanzadas. No te lo aceleró no te lo niego, si son nombres que están como alternativas, ojalá sea suficiente”, mencionó el directivo.

De momento, todos estos elementos han sido sondeados por los altos mandos albiazules. No obstante, como anteriormente confesó, el presupuesto parece estar en el límite, por lo que se analizan salidas para dar cabida al cupo económico en busca de reforzar la plantilla, manejándose a Sebastián Vegas entre la situación.

“Las salidas son parte de esa posibilidad de generar ingresos , dependiendo de esa posición en la que el DT y nosotros pensamos que debe venir alguien y ahí se empiezan a manejar salidas por las llegadas. Lo de Sebas, interesa en algunos lugares y como otros, porque hay peticiones por muchos, se evalúa que sigan o continúen en el plantel. Lo sabremos en el momento.

Hay muchos jugadores nuestros que son pretendidos por otras instituciones nacionales y fuera de México también, hay preguntas, consultas y ofertas y en ese balance y a la necesidad, nosotros quisiéramos tener el mayor presupuesto futbolístico del mundo pero no es verdad. Tenemos un límite y tenemos que ser responsables y acatarnos a él”, reiteró el “Tato”.

La “Pandilla” regresará a los trabajos de pretemporada hasta el 30 de diciembre, donde se manejarían un par de amistosos previos a su arranque del torneo doméstico contra Puebla.