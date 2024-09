Si existe la posibilidad, ojalá se concrete: Martín Demichelis sobre interés en Sergio Ramos

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados quisieron romper nuevamente el mercado de fichajes ante el formal interés por Sergio Ramos, elemento del cual Martín Demichelis reveló sus ganas de entrenarlo.

El técnico albiazul confesó que sería todo un honor contar con el experimentado zaguero español, por lo que si existe una posibilidad de traerlo ayudaría bastante.

“Que venga para mí sería con todo. Son cosas hipotéticamente, no sé qué tan rela es ¿y qué vamos a decir de Sergio Ramos? Me ha tocado enfrentarlo, le tengo muchísimo respeto y admiración, sería un tremendo honor poder dirigirlo y si existe esa posibilidad ojalá que algún día se concrete, nos ayudaría muchísimo”, comentó el argentino.

El tema se derivó tras una reciente charla del presidente del club regio, José Antonio Noriega hacia el popular programa ‘El Chiringuito’, sobre el real interés por el futbolista e incluso reconoció charlas oficiales con el ex Real Madrid. Sin embargo, por temas de cupo de extranjeros en el equipo mexicano, las chances de hacerse del defensor son nulas.

“Con los ojos cerrados, me traigo a Sergio ayer, no hoy. El problema es que no tenemos cupo de extranjeros y uno tiene que seguir las reglas y ni modo. Es así. Pero la respuesta es Sergio Ramos es Sergio Ramos, seguramente el mejor central de los últimos años en el fútbol de élite y sería un privilegio contar con él y sobretodo en miras a un torneo como es el Mundial de Clubes, imagínate con ese armado de equipo que te he contado que pretendemos tener, contar con Sergio Ramos da un plus a todos niveles porque te lo da a nivel futbolístico, personalidad, marketing, muchas maneras.

Pero las reglas son las reglas. En algún momento hemos tenido acercamientos y platicas pero las reglas de límite de extranjeros en nuestro fútbol, nos lo ha impedido. No es nada fácil (traerlo), porque valoramos mucho a los otros chicos de nuestro plantel (extranjeros). Los tiempos tampoco son los ideales porque el mercado está cerrado yabe cierran las opción. Lo veo muy complicado”, agregó.

El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, anunció si salida del Sevilla el pasado 18 de junio y de momento se encuentra sin equipo.

Pese a tener un costo menor a los 3 millones de euros, el tema salarial a impedido encontrar cabida, además de su edad al contar con 38 años.