Sí dolió la salida de Sergio Ramos: Jorge Rodríguez

Monterrey, Nuevo León. La salida de Sergio Ramos dolió dentro del vestidor de Rayados, así lo aseguró Jorge Rodríguez.

El mediocampista albiazul reconoció lo complicado que fue decirle adiós al que considera es su ídolo de infancia; además de que se fue un gran líder, así como Héctor Moreno.

“Sí. La realidad es que es un top mundial. Fue un ídolo de mi infancia. Tenerlo cerca era muy lindo y se aprende mucho. Obviamente duele que se vaya una figura así, pero es fútbol y sabíamos que podía pasar.

Sí, como decís, era un gran líder. Se fue él y se fue Moreno, dos líderes naturales por su experiencia. Pero tenemos un plantel con gente de experiencia que también puede asumir ese rol. Hasta ahora venimos bien y esperemos seguir así”, comentó.

El contrato del zaguero culminó en diciembre tras un año, 8 goles y 32 juegos con la casaca regia.

Toda su fe en Martial

Por último, el apodado “Corcho” advirtió que se viene lo mejor de Anthony Martial con el Monterrey de cara al Clausura 2026.

“Sabemos la calidad de jugador que es. No debe ser fácil adaptarse a otro idioma y otra cultura, lleva tiempo. Lo vemos muy bien, con muchas ganas. Es muy profesional, siempre entrena, se exige. Esperamos que pueda dar lo mejor, porque es un jugador fundamental para nosotros”, dijo.

El francés se vio de gran manera en la pretemporada, donde marcó en una oportunidad ante Leones Negros dentro de la Copa Pacífica Centenario.