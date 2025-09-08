Shohei Ohtani rompe récord de los Dodgers

*El japonés va llegar encendido a la postemporada.

Shohei Ohtani, conectó su jonrón 48 esta temporada, y con esto empató el récord de la franquicia, que tenía Mookie Betts.

Así que será cuestión de tiempo para que el récord sea batido, y el japonés pase a la historia de la franquicia, hasta que un nuevo torpedero conecte más cuadrangulaes.

El pelotero de los Dodgers de Los Ángeles ha tenido una muy buena temporada que ha venido de menos a más, y con esto está demostrando su valía como el beisbolista mejor pagado de la organización.