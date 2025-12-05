Sheinbaum, en el sorteo: “México disfruta del juego de pelota desde tiempos ancestrales”

Washington, 5 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó este viernes durante el sorteo del Mundial de Fútbol de 2026 que la práctica del juego de pelota en su país se remonta a la época precolombina y celebró que la nación mexicana se convertirá el año próximo en la primera en acoger tres Copas Mundiales.

“México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, dijo la mandataria en alusión al deporte de los pueblos precolombinos de Mesoamérica.

Con una historia milenaria, este juego mesoamericano es una práctica deportiva y ritual con fuerte carga religiosa, donde los participantes mueven una pesada pelota de hule principalmente con sus caderas, para intentar pasarla por estrechos aros de piedra, algo extremadamente difícil por su elevación.

Su práctica está ligada a rituales sagrados de los pueblos indígenas mesoamericanos y en la actualidad aún se juega en regiones mexicanas como Nayarit y Sinaloa, como símbolo de identidad cultural y resistencia aborigen.

Flanqueada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, Sheinbaum resaltó el orgullo de México de ser la única nación en recibir por tercera vez el Mundial, cuya edición de 2026 coorganiza junto a sus vecinos.

La presidenta mexicana coincidió por primera vez con Trump en la ceremonia de sorteo de la Copa del Mundo, con sede en el Centro Kennedy de Washington.

