Sergio Ramos, una experiencia inolvidable para la carrera de Fidel Ambriz 

Monterrey, Nuevo León. La estadía de Sergio Ramos en México, precisamente con los Rayados de Monterrey, fue una experiencia bastabte inolvidable para muchos en el club, entre ellos Fidel Ambriz.

El ofensor albiazul reconoció al histórico zaguero como un mentor para muchos en la plantilla; además de una vivencia que le ayudará para toda su carrera.

“Todos coincidimos en lo mismo de haber tenido de compañero un jugador como Sergio Ramos lo vamos a llevar para toda nuestra carrera y nuestra vida. Lo que él representa y representó al fútbol es histórico, agradecerle por todo lo que nos enseñó y habló con cada uno de nosotros. En lo personal me llevo cada una de las lecciones para que el próximo año podamos hacer lo mejor en nuestras carreras”, dijo.

Ramos estuvo poco menos de un año con el conjunto regio, marcando en 8 ocasiones en 32 juegos disputados, por desgracia no pudo romper la sequía de títulos en la institución mexicana.

Da cierre al 2025

Por otro lado, Ambriz dio carpetazo final al 2025 con la espera de un prometedor y próspero año nuevo, tanto en lo individual como en lo grupal.

“Hay que darle vuelta a la página de este año. Obvio reflexionar qué hicimos mal y bien para mejorar las dos cosas. El próximo año tenemos la ilusión de hacerlo de la mejor manera y traer un título. Es el objetivo que tenemos en mente y lo vamos a buscar con ansias para el 2026”, finalizó.