Sergio Ramos se despide de Rayados 

Monterrey, Nuevo León. De manera oficial la etapa de Sergio Ramos en México, específicamente con Rayados, terminó.

A través de sus redes sociales, el zaguero español dio por acabada su estadía cono futbolista albiazul, del cual se sentirá siempre orgulloso por haber portado desde los colores, hasta el gafete de capitán.

“Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol… y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos. Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup… y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa”, emitió.

Asimismo, siente haber rendido para el corto año en el que estuvo, agradeciendo a los cuerpos técnicos que hicieron posible su paso por el país.

“Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3.000 minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras. Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo “¡Arriba el Monterrey!””, añadió.

Ramos arribó como fichaje emergente para el Clausura 2025 tras la penosa lesión de Carlos Salcedo. Lo hizo con un año se contrato, el cual parecía ir con tintes de renovación. Sin embargo, la dirigencia comandada por José Antonio Noriega lo quería extender por seis meses, algo que el promotor del defensor desechó, queriendo el año completo, nuevamente.

Así, la aventura del multicampeón acabó con más pena que gloria en lo deportivo, pues pese a su grandes números a sus casi 40 años, en lo grupal no obtuvieron el anhelado trofeo de campeón en ninguna de las cuatro competencias disputadas en el 2025 (Liga MX Cla-Ap/ Mundial de Clubes/ Leagues Cup/).

Con miras a su viejo hogar

El futuro del ibérico parece ser un retorno soñado a su antigua casa, se trata del Real Madrid. Reportes indican que el club merengue buscaría repatriarlo ante las severas lesiones en la zaga que actualmente presentan.

De momento, sólo han sido rumores. Lo cierto, es que el futbolista planea seguir jugando y no poner otra pausa a su ya extensa carrera.