Sergio Ramos reaparece tras goleada de Toluca ante Rayados

Monterrey, Nuevo León. Tras una humillante goleada de 6-2 ante Toluca la noche del miércoles, el zaguero de Rayados, Sergio Ramos, reapareció con un mensaje alentador para su afición.

El capitán albiazul salió al quite a través de las redes sociales en el cual pide indirectamente no “bajarse del barco” por su sólo resultado, confiando en levantarse pronto recibiendo al Santos en la próxima fecha.

“Todas las derrotas duelen, pero la de ayer fue especialmente dura. El camino hacia el objetivo nunca es recto, siempre tiene curvas, pero no debemos permitir que nos desvíen de nuestra meta. La clave no es no caerse, que es casi imposible; la clave es cómo nos levantamos.

No es momento de más palabras, sino de hechos que demuestren el cambio. Un punto de inflexión serio para volver a hacer las cosas como sabemos hacerlas. Nuestro foco sigue siendo claro. La banda está fuerte, firme y siempre unida. El sábado nos vemos de nuevo”, emitió.

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 protagonizó un error grosero en el encuentro ante los mexiquenses durante la reciente jornada terminada, al fallar su primer penal en su instancia en México.

En un intento de “Panenka”, el español terminó por regalar el balón directo a las manos de Hugo González, en lo que hubiese significado el 2-0 parcial a favor de los regios y desencadenó el desenfreno en cancha para una goleada desfavorable y bastante humillante.