Sergio Ramos no renovará con Rayados

Monterrey, Nuevo León. La estancia de Sergio Canales en México tendrá punto final hasta diciembre.

Desde España reportan que el zaguero multicampeón habría tomado la decisión de no seguir con Rayados, siendo más un tema personal que otra cosa.

“Sergio está enamoradisimo de la ciudad, de la afición y del equipo pero decidió no quedarse. No se retirará aún, buscará más opciones”, comentó el periosita Juanfe Sanz Pérez, en el programa El Chiringuito.

La realidad es que la directiva llevaba días pensado acerca de su renovación a tan sólo escasas semanas de terminar su acuerdo (un año de duración), por lo que Ramos buscará irse siendo campeón lo antes posible y su etapa en el fútbol mexicano alzando un título.

De momento el capitán rayado tiene poe y medio en semifinales tras llevar ventaja de 2-0 ante América por la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.