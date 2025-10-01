Sergio Ramos fue multado por criticar el arbitraje

*Le anularon dos goles a Ramos.

El defensa de Rayados, Sergio Ramos, fue multado por la Comisión Disciplinaria de la Liga MX, por criticar el arbitraje de Luis Enrique Santander, luego del partido ante el Santos Laguna.

El zaguero español podría ser multado por hasta 11 mil pesos, según el reglamento de la propia comisión.

“Qué vergüenza de falta pitó. Me hacen placajes en los córners y dicen que son duelos del juego. La falta que pita hoy, de chiste…. esto solo pasa aquí en esta liga”, fue lo que dijo Ramos al final del encuentro.

Al capitán rayado le anularon dos goles, por fuera de lugar y por falta. Además, recibió un golpe que le abrió la ceja, situaciones que lo tenían sumamente molesto al final del partido.