Sergio Ramos busca comprar al Sevilla de España

*El balón está en la cancha de los dueños.

Sergio Ramos, actualmente sin club tras concluir su etapa con Rayados de Monterrey, ha dado un paso inesperado fuera de las canchas al iniciar movimientos para adquirir al Sevilla FC, la institución donde se formó y debutó en el futbol profesional.

El exdefensa arribó a Sevilla este jueves 15 de enero en compañía de su abogado, Julio Senn, con el objetivo de sostener encuentros estratégicos con accionistas y actores clave del club. Estas reuniones buscan acelerar el proceso y explorar de inmediato la viabilidad de la operación.

Según información difundida por medios españoles, Ramos lidera un consorcio apoyado por un fondo de inversión que estaría dispuesto a presentar una propuesta cercana a los 400 millones de euros para tomar el control del conjunto andaluz.

No obstante, el exinternacional español no está solo en la contienda. También han manifestado interés un fondo extranjero y un grupo empresarial encabezado por Antonio Lappi y Fede Quintero, lo que perfila una negociación compleja y con múltiples frentes.

El futuro del club, en manos de los accionistas

Una vez que las ofertas sean presentadas de manera formal, corresponderá a los principales accionistas del Sevilla FC evaluar las propuestas y tomar la decisión final sobre el rumbo institucional del club.