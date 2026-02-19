Sergio Ramos arremete contra “Tato” Noriega 

Monterrey, Nuevo León. El nombre de Sergio Ramos volvió a hacer acto de presencia en el Club de Fútbol Monterrey, esta vez arremetiendo hacia José Antonio Noriega.

A través de su cuenta en Instagram, el español respondió y aclaró “una antigua polémica”, jurando haber tenido todo el consentimiento del Presidente Deportivo para asistir al evento de los Latin Grammy del pasado mes de noviembre y que en su momento fue muy criticado hacia el jugador.

“El que me dio permiso fue Tato, que deje de vender y humo y deje la prensa. Que se dedique al club, sus jugadores y darle alegría a la afición que tanto se lo merece. Permiso le dio también a otros jugaores pero eso no lo dice. Todo lo mejor a Rayados y arriba el Monterrey”, escribió para el post de la textual del directivo.

Cabe destacar, que la reacción de Ramos se dio tras la aparición de Noriega el día miércoles en el programa “La Hora del Willie” en Monterrey; donde se le cuestionó al mandamás rayado si al momento de contratar al zaguero, ya tenían hablado o establecido acerca de su faceta como cantante. Además del permiso de acudir a la entrega de la mencionada ceremonia musical.

En su respuesta, el “Tato” dejó en claro que pese a no tenerlo hablado, nunca fue un problema, aunque hubiese sido mejor que se diera en otro tipo de escenario para el equipo.

“Fue surgiendo. Llamó nuestra atención, no lo esperábamos. Sucedió y tampoco es que haya generado un problema pero tal vez pudo haber sido en otro momento oportuno. No estaba hablado”, mencionó Noriega en entrevista.

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 terminó vínculos en diciembre con la “Pandilla” tras un año y 8 goles en su estancia, llegando como el fichaje estelar para el Mundial de Clubes del 2025 y que a la postre tampoco pudo ayudar mucho en la búsqueda albiazul del título en Liga MX.