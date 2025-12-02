*El español regresaría al futbol europeo.

El futuro del defensa español, Sergio Ramos, apunta a Europa, de acuerdo a algunas versiones que se han manejado en las últimas horas, por lo que el zaguero de Rayados estaría jugando sus últimos partidos con el club regio.

La información extra oficial indica que el ex seleccionado de su país no renovará contrato con el club, cuyo término es este diciembre del 2025, por lo que quedaría como agente libre y buscaría regresar a un club del viejo continente.

Ramos no piensa en el retiro, y entre las opciones se ha manejado el Milan de Italia, aunque sería más un ofrecimiento para el club que para el propio futbolista.

Por lo pronto, el jugador español continúa jugando con los Rayados, de cara a las semifinales de la Liga MX, ante el Toluca.