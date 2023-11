Sergio “Checo” Pérez es subcampeón de la F1

Verstappen consigue su 18a victoria consecutiva en el Gran Premio de Las Vegas.

Las Vegas, Nevada. 20 de noviembre de 2023.- La ronda 22 de la temporada, el Gran Premio de Las Vegas, se llevó a cabo en el circuito Strip. Max Verstappen, de Oracle Red Bull Racing, apoyado por Honda como Team Partner, logró su 18ª victoria de la temporada y Sergio “Checo” Pérez quedó 3º.

Daniel Ricciardo, de la Scuderia AlphaTauri, terminó 14º y Yuki Tsunoda, se retiró.

Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez continuaron su dominio en 2023 con una brillante victoria y un tercer puesto para Oracle Red Bull Racing en el GP de Las Vegas.

Ya son 20 las victorias del equipo esta temporada, rompiendo el récord del campeonato de constructores que estableció Mercedes en 2016.

Al empezar la carrera, Verstappen superó a Leclerc en la salida, pero recibió una penalización de cinco segundos, ya que “Checo” tuvo que entrar a boxes por un cambio de alerón delantero. Posteriormente, Sergio Pérez superó a Leclerc en la vuelta 32, hasta que los alcanzó Verstappen.

El piloto neerlandés superó a ambos pilotos en un suspiro para liderar el Gran Premio en la vuelta 37, mientras se aferraba a su récord con la victoria número 18.

Finalmente, Leclerc terminó superando a Pérez en la última vuelta para terminar entre los dos pilotos de Oracle Red Bull Racing. Sin embargo, con este resultado, “Checo” aseguró el subcampeonato de la Fórmula 1 en esta temporada.

Por su lado, el dúo de la Scuderia AlphaTauri, Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda, terminaron en los puestos 14 y 18, respectivamente, lo que los dejó en octavo lugar en la clasificación de constructores de la Fórmula Uno 2023, a la espera de Abu Dabi.

Max Verstappen 1 – Oracle Red Bull Racing

“¡Viva Las Vegas! Fue una salida difícil con el neumático medio, pero una vez que pasamos al duro fue mejor. La penalización de cinco segundos en la salida fue desafortunada, realmente no quería empujar a Charles, los dos frenamos tarde en la primera curva y no había agarre. Teníamos mucho más ritmo en el vehículo después de entrar a pits. Estábamos empujando a fondo hasta el final y en la última vuelta, traté de ayudar a “Checo”, es una pena que no pudiéramos conseguir el 1-2 en esta carrera, pero es genial que hayamos asegurado el 1-2 en el Campeonato de este año. Ahora nos dirigimos a la última carrera en Abu Dabi.”

Sergio “Checo” Pérez 11 – Oracle Red Bull Racing

“Fue una carrera muy intensa desde el principio, dañé mi alerón delantero y pensé que todo se había acabado, pero luego el ritmo en el duro durante el primer stint fue tremendo y eso nos devolvió a la carrera. El Safety Car llegó en el momento justo para nosotros y a partir de ahí todo fue bien. Adelanté a Charles y creí que iba a distanciarme de él, pero no pude. Estoy muy orgulloso de haber conseguido esta noche el primer 1-2 del equipo en el Campeonato de Pilotos. Como piloto y como ser humano, lo que más valoro de esta temporada es haber superado los momentos difíciles. Mentalmente, ha sido muy duro, pero conseguimos superar todos los problemas y terminar nuestro trabajo. Gracias a mi equipo y a todos los que me han apoyado.”

Yuki Tsunoda 22 – Scuderia AlphaTauri

“Dividimos la configuración entre nuestros dos vehículos y jugamos un poco con mi auto, pero al final no funcionó. Tuve una salida limpia y me alegré de no tener problemas, lo que nos permitió ganar posiciones, por desgracia, no teníamos el ritmo para terminar entre los 10 primeros. Estamos contentos de habernos desafiado porque sabíamos que íbamos a tener problemas con nuestro rendimiento y me gustó el desafío. De cara a Abu Dabi, seguiremos intentando puntuar.”

Daniel Ricciardo 3 – Scuderia AlphaTauri

“Sabíamos que íbamos a tener problemas con la salida y la reanudación de la carrera porque este fin de semana fallamos con los neumáticos y cómo hacerlos funcionar en esta superficie resbaladiza cuando hace frío y son nuevos. Es algo que nos faltó y con lo que tuvimos problemas. Hubo algunos autos que se retiraron al final, así que tuvimos un poco más de ritmo que ellos, pero aun así no estuvimos entre los 10 primeros. La semana que viene corremos de nuevo en un circuito con carga aerodinámica media, por lo que soy optimista.”