Sergio Canales protestó contra el arbitraje en la ida contra América

Monterrey, Nuevo León. Bastante caliente fue como terminó el asunto con el tema arbitral en el duelo de América ante Rayados, esto por la ida de la gran final del Apertura 2024.

Aparentemente el trabajo de Víctor Cáceres no gustó en lo absoluto para ambos bandos, sobretodo en el conjunto regio, que en voz de Sergio Canales, protestó una acción cuestionable durante el cotejo.

A través de un video, se puede ver al español junto a Jesús Corona reclamando al silbante a las afueras de su vestidor, esto derivado del golpe qué Ramón Juárez le propinó al albiazul y que le dejó una dura cortada, imagen que publicó el futbolista en sus redes sociales.

Dicha situación del “Tecatito” fue explicada por el presidente de la institución, José Antonio Noriega, quien también se negó a hablar del arbitraje y desconoció los actos del ofensor ibérico.

“Yo no estaba. Del arbitraje no puedo hablar. La apertura es muy fuerte del tobillo, le tuvieron que coser no sé cuántas puntadas, cuatro o cinco. Un golpe muy fuerte, me dice que le impidió continuar a partir de ese momento porque el dolor y el sangrado eran muy fuerte del ese momento”, detalló.

Así como esa polémica existieron varias más, entre ellas una falta previa al primer gol albiazul del mismo Canales, además de un fuera de lugar, antes del tanto de Kevin Álvarez.