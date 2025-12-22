Sergio Canales, homenajeado por el Betis

Monterrey, Nuevo León. Sergio Canales tuvo un momento emotivo en su carrera al ser homenajeado por el Real Betis.

El español fue invitado de lujo en el partido de este domingo que terminó por golear el cuadro verdiblanco al Getafe por 4-0.

Previo a ello, el ibérico fue aplaudido por todo la grada del Estadio de La Cartuja, en Sevilla, su antiguo hogar durante el 2018 al 2023.

“Un emblema. Un ejemplo. Un mago del balompié. No te merecías menos”, emitió a través de sus redes el equipo español.

Cabe destacar, que el apodado “Mago” ya expresó sus deseos de regresar a la Madre Patria para retirarse como futbolista, esto vistiendo la casaca del Racing de Santander, club donde debutó.

Todo indica que el próximo verano realizaría su sueño, dándole fin a su paso por México con Rayados, donde posee contrato hasta junio y con extensión de un año, el cual parecería no ejercer.