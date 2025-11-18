Sergio Canales desea retirarse en el Racing de Santander 

Monterrey, Nuevo León. Los días como futbolista de Sergio Canales ya están planeados por el jugador, quien reveló dónde le gustaría “colgar los tenis”.

Con 35 años, el actual ofensor de los Rayados, comentó para la cadena SER sus deseo hacia el futuro, el cual planea hacerlo en buenas condiciones físicas y evitar penas.

“Hablo mucho con ellos. Llevamos mucho tiempo hablando. El Racing (de Santander) junto al Betis, es el equipo que más ha marcado mi carrera.

Me encuentro en el mejor momento de mi carrera y estoy disfrutando mucho, hasta ahí te puedo decir. No me gustaría volver al equipo que me ha dado la vida, al equipo de mi ciudad, sin estar bien físicamente”, mencionó en entrevista con El Larguero.

El ibérico posee contrato hasta el próximo verano con “La Pandilla”, la cual tiene intenciones fuertes de renovarlo en vísperas de una nueva liguilla en el Apertura 2025. Cabe destacar, que el “10” albiazul registra 42 tantos en 100 partidos con la casaca regia aún sin títulos de por medio.