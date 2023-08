Serán pruebas para medirnos como club y Liga: Milagros Martínez sobre amistosos internacionales

Monterrey, Nuevo León. En Tigres Femenil están listos para afrontar los amistosos contra Real Madrid y Barcelona, juegos que para Milagros Martínez serán una dura prueba a nivel club y Liga.

La técnica española dejó en claro que por su experiencia dirigiendo allá y la calidad de su equipo, podrían dar una bonita sorpresa y buscar la internacionalización que buscan.

“Real Madrid y Barça, vemos el poderío que traen aunque no vengan muchas campeonas del mundo. Van a ser dos buenos partidos, es una buena prueba para nosotras para saber dónde estamos a nivel equipo y Liga. Nos hace también que nos podamos exponer a todo el mundo y Europa también para tener reflectores.

Contenta y con ganas de que llegue el martes. Feliz de poder afrontar este tipo de partidos. Los he sufrido allá en España porque mi equipo de allá no era del nivel de Tigres hoy en día y me tocó goleada. Pero también éramos recién ascendidas, pero pues yo súper feliz, por lo que pasa en el fútbol femenil en mi país y aquí que damos pasos grandes y firmes para que se establezca esa internacionalización en todos los aspectos”, confesó en conferencia de prensa.

Van por otro refuerzo

Por otro lado, la ibérica dejo abierta la posibilidad de traer nuevos elementos, además de opinar sobre la llegada de Alexia Chidiac al equipo.

“Alex entrenó ayer, la veo bien y un poquito cansada con 16 horas de diferencia de Australia y de vuelo, es una jugadora habilidosa, técnica y le vendrá bien al equipo. Estamos viendo el tema de poder incorporar a alguien más”, dijo.