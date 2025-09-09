Serán 9 partidos de suspensión para Luis Suárez

*Un jugador de indisciplinas recurrentes.

Serán 9 partidos de suspensión para el delantero del Inter de Miami, Luis Suárez, luego de que escupiera a un rival, tras perder la final de la Leagues Cup contra los Sounders el 31 de agosto.

La Major League Soccer lo suspendió 3 partidos, mientras que la Leagues Cup lo suspendió 9 partidos futuros en su torneo, para un total de 9 encuentros.

Además de eso, la MLS retiró credenciales por el resto de la temporada, a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders. Al club lo multó con una cantidad de dinero no revelada.