Será un gran domingo en la Plaza de Toros Monterrey

*Tres grandes toreros engalanan la tarde-noche.

Este fin de semana se vivirá un gran domingo en la Monumental Plaza de Toros Monterrey, con un cartel interesante para los amantes de la fiesta brava.

Podremos ver al torero hidrocálido Juan Pablo Sánchez, el venezolano Jesús Enrique Colombo y el michoacano Isaac Fonseca, cuatro valientes toreros que harán vibrar el ruedo la tarde de este domingo.

Todo coronado por un encierro de la ganadería mexiquense de San Fernando de origen, sangre y presencia española.

La fiesta será este domingo, en punto de las 16:30 horas, en la Monumental Monterrey.