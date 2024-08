Será un duelo muy jodido: Juan Brunetta sobre Pachuca

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres no pudieron tener a un mejor rival en turno que el Pachuca, que por su complejidad y dinamismo, será un duelo bastante “jodido”, resaltó Juan Brunetta.

El ofensivo felino recalcó lo duro que será medirse contra los tuzos pero teniendo lo suyo para llevarse el duelo.

“Venimos trabajando en el inicio, la idea de juego y más allá enfocarnos en nuestro trabajo, jugamos contra un rival duro y difícil de jugar, nos conocemos mucho, será un partido muy jodido y de eliminación.

Pachuca siempre es un rival difícil, con un DT que tiene las cosas muy claras y con jugadores convencidos pero nosotros también tenemos lo muestro, tranquilo y con los pies en el suelo para hacer un partido y llevarnos la clasificación”, mencionó.

Asimismo, el goleador resaltó el buen nivel colectivo que han venido cosechando con base al trabajo e idea inculcada por Pauno, de quién coincidió en no ser favoritos frente a los hidalguenses pero sí con la obligación de hacer un gran papel.

“Venimos de menor a mayor, los últimos juegos hemos venido mejorando y los resultados se dan, te da confianza eso y tenemos cosas por mejorar, jugar mucho mejor pero el equipo encontró una intensidad. Siento que tenemos la obligación de hacer un buen partido mañana eso sí, después el resultado es una circunstancia de juego pero si con obligación de estar al cien.

Sinceramente no nos ponemos en papel de favoritos porque siempre los partidos hay que jugarlo ,vamos juego a juego y no, hay que estar a la altura de los partidos. Será un rival difícil como Puebla e Inter, nada, no pensamos más allá de mañana”, agregó.