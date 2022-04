Selección NL logra 44 pases a NC2022 en Halterofilia

La Selección Nuevo León de Halterofilia arrancó este fin de semana el camino rumbo a los Nacionales CONADE 2022 con el pie derecho, donde la finalidad será refrendar el campeonato Nacional conseguido en la primera edición de esta justa nacional, en el año 2021.

Con dos días de competencia en su casa, el Gimnasio de Halterofilia del CARE “Parque Niños Héroes” fue como se llevó a cabo el Regional clasificatorio de la disciplina, donde participaron los estados pertenecientes a la Región 3; Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí.

Nuevo León mostró su poderío con equipo completo en la rama varonil y femenil con un total de 44 atletas clasificados y el mayor número de boletos conseguidos a los NC 2022, que hasta el momento, está previsto para realizarse en el Estado de Sonora.

En el primer día de competencia, tuvieron participación las categorías juveniles, dentro de la Sub 15, los clasificados fueron los siguientes atletas por división; 39kg Miguel Palomino, 44kg Jose Gaytán, 49kg Mauricio Pedroza, 55kg Francisco Vega, 67kg Eder Villasusa, 73kg Andrés Salazar, y 81kg José Antonio Cortés por la rama varonil, y en la femenil; 40 kg Camila González, 45kg Alexandra López, 49kg Ximena Cortez, 59kg Sahory Avila, 64kg Heidy Espinoza, 71kg Regina Piñón, 76kg Sol Reyna, y +76kg Frida Ramírez.

Para la categoría Sub 17 los pases a NC2022 siguieron cayendo por conducto de: 55kg Wilfredo Alemán, 61kg José Luis Camarillo, 67kg Israel Tovar 73kg Iván Rodríguez, 81kg Derek Palomino, y 96 kg Marlon Villasusa. Así también por la femenil; 49- Valeria Martínez 55kg Neydi Quintanilla, 59kg Jaqueline Quintanilla, 64kg Bárbara Carvajal, 71kg Karla de la Rosa, 76kg Sheila Esparza, 81kg Estefany Espinoza y +81kg Pamela Jiménez.

Para cerrar con broche de oro,este domingo tuvieron su turno las categorías mayores; Sub 20 y Sub 23, que con atletas de gran nivel como; Jonathan Ramos, Queysi Rojas, Dayan Aguirre, Kevin Villasusa, y Juan Barco, quienes además de lograr su boleto a los Nacionales CONADE, vivieron este evento regional como fogueo, previo a su participación en el Mundial Sub 20 de la disciplina, que se realizará en Grecia, los primeros días de Mayo.

En la categoría Sub 20 los nuevoleoneses 55kg Juan Barco, 73kg Cristian de León, 81kg Kevin Villasusa, 89kg Jonathan Ramos, 96kg Héctor Pedroza, 102kg Dayan Aguirre, 49kg Cassandra Velez, 55kg Alejandra Prado, 59kg Valeria Gutiérrez, 64kg Queysi Rojas y +87kg Tania Reyes tuvieron su pase. Por otro lado, la Sub 23 completó el barco de la selección Nuevo León con; 73kg Pedro Fuentes, 81kg Vicente Esquivel, 89kg Manuel Sánchez, 45kg Maria Barco, 59kg Irene Borrego y +87kg Zorayda Vega.

Los demás estados pertenecientes a la región concluyeron de la siguiente manera; Tamaulipas avanza con 4 atletas, igual número que San Luis Potosí, dejando 9 boletos para Coahuila. Cabe destacar que según el anexo técnico publicado por CONADE, los atletas que no hayan logrado su clasificación directa en este evento, lo podrán hacer si logran estar dentro de las mejores tres marcas nacionales del ranking entre las regiones, lo cual será definido al término de la etapa regional.

Con información del INDE