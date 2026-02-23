Selección mexicana de Softbol destaca en Campeonato Panamericano

La Federación Mexicana de Softbol destacó el prometedor comienzo de la novena nacional en el XIII Campeonato Panamericano Mayor Varonil de Sóftbol, luego de superar con autoridad a la Selección masculina de sóftbol de Estados Unidos en la ciudad de Montería.

El representativo mexicano exhibió solidez en el cuadro, disciplina táctica y contundencia con el madero en un enfrentamiento de alto calibre entre dos selecciones consideradas referentes del continente.

Carlos Parra se erigió como la figura del compromiso al apuntarse el triunfo gracias a una destacada labor desde el montículo. El serpentinero nacional supo neutralizar los intentos ofensivos del rival y mostró temple en los pasajes más exigentes del juego, elemento determinante para inclinar la balanza a favor del conjunto tricolor.

El duelo comenzó con gran intensidad, con ambas escuadras analizando cada entrada y respondiendo golpe por golpe; no obstante, México logró capitalizar las oportunidades clave para tomar ventaja en los episodios decisivos.

Este resultado otorga confianza y envía una señal clara sobre las aspiraciones del equipo mexicano, que busca colocarse entre los protagonistas del certamen continental y dejar una marca importante en territorio colombiano.

La actividad del representativo nacional continuará en los siguientes días dentro del campeonato panamericano.