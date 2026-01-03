Sebastián Córdova es nuevo jugador del Toluca

TOLUCA, MÉXICO. — El mercado de invierno de la Liga MX ha dado su primer gran golpe. Los Diablos Rojos del Toluca oficializaron este fin de semana la llegada de Sebastián Córdova como su refuerzo estelar para el Clausura 2026. El mediocampista mexicano llega como agente libre tras no renovar su vínculo con los Tigres de la UANL, cerrando un ciclo de altibajos en el norte para buscar revancha con el actual bicampeón del fútbol mexicano.

Crónica del fichaje: De “cepillado” en Tigres a estrella en el Infierno

La salida de Córdova de la Sultana del Norte se venía cocinando desde finales del 2025. Su participación en el último torneo (Apertura 2025) fue casi testimonial: apenas disputó 6 partidos y sumó menos de 150 minutos en el semestre, quedando borrado de las convocatorias clave por el cuerpo técnico felino.

Ante la falta de minutos y la negativa de la directiva de Tigres para renovar su contrato bajo las mismas condiciones salariales, el jugador de 28 años optó por cambiar de aires. Aunque se rumoreó un interés de Rayados y Cruz Azul, fue el proyecto de Antonio “Turco” Mohamed en Toluca el que terminó seduciéndolo.

¿Qué gana el Toluca?

La llegada de Córdova cae como anillo al dedo para los escarlatas. El equipo busca mantener su hegemonía en la liga (vienen de ser Bicampeones) y necesitaban profundidad en ofensiva ante la baja temporal de Alexis Vega, quien se perderá el inicio del torneo por rehabilitación.

El rol: Se espera que Córdova asuma la creación de juego y aporte esa pegada de media distancia que lo caracterizó en sus mejores momentos con América y en la Liguilla del 2023 con Tigres.

El reencuentro: Córdova volverá a tener protagonismo en un esquema ofensivo que potencia a los jugadores de sus características.

La presentación: “Lloviendo Estrellas”

Fiel a su estilo mediático, el Toluca lo presentó en redes sociales con un video que rápidamente se hizo viral, musicalizado con la canción “Lloviendo Estrellas” de Cristian Castro, haciendo un guiño a la calidad del jugador y a la ilusión de la afición choricera.

El dato: Córdova firmó un contrato por dos años y ya se encuentra bajo las órdenes del “Turco” Mohamed, listo para debutar en la Jornada 1 si el cuerpo técnico lo requiere.