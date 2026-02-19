Seattle Seahawks: De la gloria del Super Bowl LX al mercado de subastas

No ha pasado ni una quincena desde que los Seattle Seahawks dominaron a los New England Patriots con un contundente 29-13 en el Levi’s Stadium para coronarse campeones del Super Bowl 2026. Sin embargo, la celebración en las calles de Seattle ha tomado un giro histórico: la franquicia está oficialmente a la venta.

El patrimonio de Paul Allen, cofundador de Microsoft y dueño del equipo desde 1997, anunció formalmente el inicio del proceso de venta este 18 de febrero. Esta operación no solo es relevante por el momento deportivo, sino por las cifras astronómicas que se proyectan.

Una valoración récord

Tras levantar el trofeo Vince Lombardi y con el impulso de un MVP como Kenneth Walker III, el valor de los Seahawks ha escalado posiciones.

Precio estimado: Se espera que la venta supere los $7,000 millones de dólares.

El referente: Rebasaría los $6,050 millones que se pagaron por los Washington Commanders en 2023.

El destino: Siguiendo los deseos póstumos de Paul Allen (fallecido en 2018), su hermana Jody Allen destinará los recursos de la venta a causas filantrópicas.

Efecto dominó: Tecnología y Mercado Hispano

La venta llega en un punto de ebullición para la industria. Durante el reciente Super Bowl, la publicidad de IA (como el anuncio de Anthropic que disparó sus usuarios un 11%) demostró que la NFL es el escaparate tecnológico por excelencia.

Para la comunidad hispana, un cambio de propietario en Seattle —una ciudad con un ecosistema corporativo robusto— podría significar una nueva estrategia de expansión. Los Seahawks ya son una de las marcas con mayor crecimiento en audiencias latinas, y un nuevo capital privado podría potenciar aún más la inversión en hospitalidad y servicios vinculados al equipo.

Lo que sigue en el proceso

La firma Allen & Co., junto con el despacho Latham & Watkins, liderará las negociaciones. El proceso se extenderá durante la pretemporada y, como es regla en la liga, cualquier comprador final deberá contar con la aprobación de al menos 24 de los 32 dueños de la NFL.