Se viene el Clásico Regio en busca de la clasificación

*Llegan peleando lo alto de la tabla.

Arranca la semana del Clásico Regio, en el que será el penúltimo partido de la fase regular del Torneo Apertura 2025.

Para el partido en el Gigante de Acero, los Rayados llegan luego de una dolorosa derrota 2-0 ante el Cruz Azul, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México, mientras que los Tigres superaron 2 goles por 0 a los Xolos de Tijuana.

Con dicha victoria, el equipo felino se subió a la segunda posición de la tabla de puntos con 32, empatado con Cruz Azul y debajo del Toluca que tiene 35. Por su parte, los de Guadalupe se mantienen en el quinto peldaño con 30 unidades, debajo del América que tiene 31.

El duelo será este sábado 1 de noviembre, en punto de las 19:05 horas, en el Estadio BBVA.