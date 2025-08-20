Se siente bien volver a marcar: Lucas Ocampos

Monterrey, Nuevo León. Lucas Ocampos volvió al gol con Rayados tras casi nueve meses de no hacerlo, situación que lo ponen más que contento.
El argentino colaboró con un doblete el pasado domingo ante Mazatlán, hecho que prefirió haber sido desde tiempo antes, sin embargo, la sonrisa volvió aún más siendo factor para el triunfo del equipo regio.
“Pues nada, contento más que nada, el equipo ganó obviamente y y cuando uno después de tanto tiempo puede volver a marcar y se puede volver a sentir bien, obviamente nada contento más contento porque hubo mucho trabajo atrás y tanto mío como el equipo, así que nada.
Sí, hubieran preferido que vengan antes (los goles), pero tocó ahora y lo que ustedes dicen es para que el equipo siga arriba, siga ganando siga jugando bien y sigamos agarrando confianza entre nosotros, tuvimos muchas competiciones entre el medio y ahora estamos enfocados en la liga, qué es lo que nos importa realmente a todos”, comentó.
Por otro lado, reconoció aceptar y tragate las criticas constantes que le vinieron encima durante estos últimos meses, pidiendo perdón a la afición y que nunca dejen de alentar.
“Soy siempre muy respetuoso con la afición, la gente sabe que cuando uno no va bien, obviamente siempre las críticas llegan y uno las acepta con total responsabilidad, pero yo siempre trabajo con mucho respeto y lo que a mí me interesa, después hay veces que estaré mejor, o que estaré peor. Pero que ellos sigan yendo a la cancha y apoyar al equipo que es lo que nos gusta a todos”, añadio.
Salida al Valencia es falsa
Por último, el sudamericano descartó cualquier rumor de salida en este invierno, al ser candidateado para llegar al Valencia de España en este semestre.
“Nunca me van a escuchar a mí, hablar ni salir a desmentir comentarios, yo soy un futbolista profesional y lo que la gente opine o pueda decir de mí en un futuro de lo que escucharon o los rumores uno no se puede hacer cargo de cosas que nunca dijo, ni que nunca buscó, y siempre voy a ser así, jamás me van a escuchar a mí enojarme con alguien ni decir nada, aunque hay veces que a alguno no le gusta, pero es parte del show es parte del juego”, finalizó.