Se reporta listo NL para macro regional de Tenis de mesa 2022

Con la determinación de hacer un digno papel, el seleccionado de Nuevo León de Tenis de Mesa se reporta listo para afrontar las acciones del macro-regional de la especialidad con sede en ésta ciudad.

Entusiasmados y motivados los nuevoleoneses arribaron a las instalaciones del gimnasio del Centro Deportivo Municipal “Plan de Ayala” para de inmediato sostener un entrenamiento previo a su participación en el torneo regional que iniciará actividad éste viernes 8 de abril en punto de las 10:00 de la mañana en la modalidad de equipos en las tres categorías convocadas, sub 15, sub 19 y sub 21 varoniles y femeniles.

Guillermo Muñoz, DT de SNL de Tenis de mesa expuso que la expectativa es calificar al máximo número de jugadores a los Nacionales CONADE 2022.

“De nuestra región pasan dos equipos al Nacional y cinco equipos prácticamente tenemos asegurado nuestro pase, estos son en los de la categoría sub 21 varonil y femenil, sub 19 varonil y femenil y el equipo de la sub 15 varonil”, señaló Muñoz.

Indicó que se va a pelear muy fuerte el pase con el equipo de la sub 15 femenil.

El macro-regional se desarrollará en lapso de dos días con arduas acciones el viernes 8 en horario de 10:00 a 20:00 horas y el sábado 9 de abril de 10:00 a 13:00 horas; Nuevo León se presentará con 21 jugadores.

“Nosotros estaremos buscando medallas de oro en el Nacional con los sub 21 varoniles y femeniles con Mauricio Cayetano, Guillermo Gasio, Daniel Pérez y Alexis Granados, Mónica Daniela Muñoz, Anaís de León, Jimena Dávila y Elisa González.

Cabe mencionar que Nuevo León buscará los pases ante jugadores de las Regiones 3 a la cual pertenece junto con San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas y de la 4 que agrupa a Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

“Nosotros venimos al macro-regional muy bien preparados pero necesitamos más preparación y más fogueo si queremos ganar medallas de oro en Nacionales CONADE, pero estamos muy contentos y muy entusiasmados”, concluyó el entrenador Guillermo Muñoz.