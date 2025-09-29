Se reparten como amigos

Los actuales campeones de la Primera Taller Eléctrico El Borrado y los benjamines del torneo Deportivo Fresa decidieron como amigos, repartirse los puntos, luego del empate a un gol en el torneo de la Popular Escobedo.

Gran duelo en Camino Real, disfrutado por buen numero de aficionados, que salieron contentos con la gran cantidad de acciones emotivas y de calidad por parte de ambos contendientes.

Justin Muñoz por Fresa y Jair Elizondo de Borrado, serian los encargado de conseguir los goles de sus equipos y a la postre para repartirse los puntos, con lo que siguen avanzando, en su afán de alcanzar uno de los boletos para asistir a la fiesta de los ocho grandes.