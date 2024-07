Se queda Germán Quiroga sin podio por falla de gasolina en su auto

El volante del Ford marcado con el número 69 CarMotion-Fb-Bohn-Continental-Benotto-History2 lamentó el inconveniente sufrido que le impidió ubicarse dentro de los tres primeros lugares de competencia, tras demostrar buen ritmo.

“Veníamos bien, dentro de los primeros cuatro lugares, me hacía falta rotar mejor a la mitad de las curvas, por lo cual, me quise esperar al stage programado para hacer unos cambios y no funcionaron como me hubiera gustado”, relató Quiroga Fossas.

“Sin embargo, traíamos el ritmo de los punteros, veníamos luchando hasta que me quedé sin gasolina, entonces perdimos bastante, es una lástima, porque esto pudo ser un buen final para nosotros, hubiéramos terminado en segundo lugar”, explicó el tricampeón de la categoría.

En ese sentido, el integrante de la escudería Car Motion Motorsport indicó que ahora sólo le resta buscar un triunfo para lograr un boleto para la definición del campeonato.

“Debemos seguir trabajando, estamos con las posibilidades de entrar a los playoffs, obviamente una victoria nos ayudaría mucho para concretar eso y así enfocarnos en las últimas carreras, va a ser una lucha constante hasta el final de la temporada”, pronosticó el capitalino.

“Voy a trabajar en el coche para tener una mejor actuación en Querétaro”, adelantó Germán, quien concluyó en el undécimo sitio de su categoría.

La octava fecha de la NASCAR México Series 2024 se disputará el próximo 11 de agosto en el Autódromo Ecocentro de Querétaro.