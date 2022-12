Se llevó a cabo la Copa Navideña de Halterofilia en CARE

Con una amplia respuesta de exponentes de 22 municipios, y de clubes privados se llevó a cabo la Copa Navideña de Halterofilia 2022, evento que tiene como objetivo incentivar la práctica de este deporte en el estado.

Domingo Cruz, Director de Calidad en el Deporte del INDE Nuevo León, presidió la ceremonia de apertura donde se reconoció a las halterofilistas estatales de renombre internacional, Isabel Barco e Irene Borrego, recién llegadas del Mundial de la especialidad que tuvo lugar en Bogotá, Colombia.

Leoncio Moreno, Director técnico de la disciplina de selección Nuevo León, mencionó que en la Copa Navideña de Pesas estarán compitiendo 400 pesistas del 15 al 17 de diciembre en todas las categorías, desde los infantiles hasta el máster en las diferentes divisiones, ramas varoniles y femeniles.

Moreno, indicó que en el certamen habrá exponentes de Ciudad Guadalupe, Escobedo, Cerralvo, El Carmen, Melchor Ocampo, Apodaca, Monterrey, San Pedro Garza García y San Nicolás e incluso de gimnasios privados así como de un club canadiense.

“De hecho, es como un open, es como una herramienta de evaluación para las categorías infantiles y las juveniles de Nacionales CONADE así como también es un semillero de captación para las categorías juveniles mayores, mayores y máster, en las cuales también queremos también tener representantes en todas las categorías por nuestros eventos institucionales y federados”, indicó Moreno.

Las actividades del torneo se desarrollan en el gimnasio de halterofilia del CARE Niños Héroes; en el primer día se tuvo la participación de exponentes del nivel sub 10, sub 11 y sub 12 varoniles y femeniles.

Algunos de los ganadores en sub 11 varonil división 36 kgs., fueron Damián Pérsico (Beyordlifting Guerrers) con un total de 64 kilos se adjudicó el primer lugar, le siguió en segundo Erasmo García (Monster Fly)con sumatoria de 58 kilos y en tercer sitio se ubicó Byron Alfaro de Escobedo con 53 kilogramos.

En los 36 kgs hicieron el 1-2 Gerardo López (Kingdom) con un total de 55 kilos y Ángel Canizalez (San Nicolás) al levantar 42 kilogramos.

Las femeniles no se quedaron atrás, María Fernanda Ruiz se proclamó campeona de la división de los 36 kgs de la sub 10 con un total de 35 kilos; en 40 kgs la ganadora fue Daniela Millin (Beyordlifting Guerrers) con sumatoria de 60 kilo y en 45 kgs se alzó con el triunfo la apodaquense Megan Palizada Almanza al totalizar 55 kilos, producto de sus levantamientos en arranque con 23 y en envión con 32.

La Copa Navideña de Halterofilia es también un escaparate para ir forjando a los nuevos talentos e incrementar el desarrollo con miras a incrementar la participación de la entidad en los eventos federados.

El evento es organizado por la Asociación Estatal de Halterofilia en coordinación con el INDE Nuevo León, las competencias se desarrollarán en horario de 9:00 a 18:00 horas.

Con información del INDE